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Bebekler emekledi, anne ve babaları ter döktü

Antalya’da RUNATOLIA Spor Festivali kapmasında düzenlenen emekleme yarışmasında bebekler kıyasıya mücadele etti.

Antalya'da RUNATOLIA Spor Festivali kapmasında düzenlenen emekleme yarışmasında bebekler kıyasıya mücadele etti. Bebeklerin ilgisini çekmeye çalışan ebeveynlerin çabası ve heyecanı ise renkli görüntüler oluşturdu.


“Baby Run” yarışmasına toplam 20 bebek katıldı. Miniklerin start mahalline girdiği anda velilerin heyecanı ve çocuklarını yarışa motive edişi sırasında sergiledikleri tavırlar ise görülmeye değerdi. Veliler, çocuklarını bağırarak, alkışlayarak finiş hattında salladıkları oyuncak ve çıngıraklarla bitirmelerini sağlamaları ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Yarışta ilk üçe girenler bebeklerin ailelerine ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi.

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