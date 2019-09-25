İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bedensel engelli kadın cinayeti şüphelisi eş ve kayınbirader tutuklandı

Antalya’da bedensel engelli kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan kadının eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.

Antalya'da bedensel engelli kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan kadının eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.


Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde 1771 Sokak'taki tek katlı müstakil evinde 10 yaşındaki oğlu Y.B. ile yaşayan bedensel engelli İnan B.'nin (45) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. İki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


M.B.'nin ifadesinde cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, cinayeti bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde olduğu arsayı alabilmek için işlediklerini söylediği bildirildi. H.B.'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.


Zanlılar tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını gören ve yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B.'nin de ifadesinde olay gecesi evinde annesiyle tartışan amcası H.B.'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği bildirildi. Küçük çocuk ifadesinin ardından Alanya'da yaşayan dayısına verildi.


Olayın ardından olay yeri yakınında araçta yakalanan H.B. gözaltına alınırken, kaçtığı Isparta'da yakalanan M.B. Antalya'ya getirildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.