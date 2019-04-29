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Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği Alanya'da

Alanya, Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği ’ne ev sahipliği yaptı.

Alanya, Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği 'ne ev sahipliği yaptı. Dereceye giren sporcular yetkililer tarafından madalya ile ödüllendirildi. Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı.


Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün başlayan yarışlarda 76 kulüpten 96 sporcu mücadele etti. Kız ve erkeklerde kategorilerinde sporcular 50-100-200-400 metre serbest, 50-100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 50-100 metre kelebek, 4x100 metre karışık, 4x50 metre karışık ve 4x100 metre serbest stillerde yarıştı. Dereceye giren sporcular yetkililer tarafından madalya ile ödüllendirildi.

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