BEE'O Propolis'e 3 farklı sertifika

Yerli propolis üreticisi BEE'O Propolis, korona virüs sürecinde aldığı önlemler ile TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazandı. Firma, çevre kirliliğini önleme ve çevreyi koruma çalışmaları ile de ‘ISO 14001 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alırken organik ürettiği ürünleri ile de ‘Organik Sertifikası' sahibi oldu.

“Kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlıyoruz”

BEE'O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur, ‘sözleşmeli arıcılık' modeli ile üretim yaptıklarını belirterek, “Bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlıyoruz. Uzman ekibimizde yer alan ziraat mühendislerimiz ve arıcılık uzmanlarımızın kontrolünde, ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımızla birebir çalışıyor, arıcılarımıza eğitim ve malzeme desteği sağlıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 4500 sözleşmeli arıcımız ve 500.000 arı kovanımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sözleşmeli arıcılarımızdan topladığımız propolisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te geliştirdiğimiz patentli Ar-Ge yöntemimiz ile özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımız ile sözleşmeler imzalanıyor ve arıcılarımızın kovanlarının bulunduğu konumları kontrol ediyoruz. Veteriner ilacı kullanılmadan üretim yapılmasına, yakın çevrede fabrika atık sahaları vb. olmamasına, temiz su kaynakları bulunmasına ve pestisit uygulanmayan bölgelerde üretim yapılmasına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda arıcılığın desteklenmesi, arıların korunması ve dolayısıyla ülkemizde bitki zenginliğinin ve çeşitliliğinin korunmasına da önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.