Beethoven 250 yaşında

Antalya, dünya müzik tarihinin en önemli ve ünlü bestecilerinden Ludwig van Beethoven'i, doğumunun 250'nci yıl dönümünde, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında piyanist Buğra Yüksel'in yorumuyla yeniden keşfedecek. 31 yaşındaki piyanistin konseri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Almanya'da 16 Aralık 1770'te doğan ve bu yıl doğumunun 250'inci yıl dönümü kutlanan dünyanın en popüler bestecisi Beethoven, Antalya Muratpaşa'da belediyenin düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında yeniden keşfedilecek. Bu keşif yolculuğunda piyanoda Antalya doğumlu 31 yaşındaki sanatçı Buğra Yüksel yer alacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 28 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek konser biletleri Türkan Şoray Kültür Merkezi Gişesi ve www.biletantalya.com üzerinden satışa sunuldu.

Buğra Yüksel kimdir?

Buğra Yüksel, piyano derslerine 12 yaşında Samir Mirzayev ile başladı, sonrasında çalışmalarını uzun seneler Gülnare Hüseynova'yla sürdürdü.2006 yılında Fazıl Say'ın bir ustalık sınıfı sonrasında yönlendirmesi ve referansıyla Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Esra Kalkanoğlu ile eğitimine başladı. Ardından Sanem Berkalp ve Prof. Toros Can ile çalıştı. Katıldığı ustalık sınıflarında James Gibb, Roland Batik, Gülsin Onay, Oxana Yablonskaya, Jean Bernard Pommier, Helmut Deutsch ve Aquilles Delle Vigne gibi isimlerle çalıştı. Yüksel, lisans ve yüksek lisans çalışmalarını Brüksel Kraliyet Konservatuarı'nda Aleksandar Madzar'ın sınıfında onur derecesiyle tamamladı.

Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan Yüksel, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, BielSolothurn Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Alman soprano Claudia auf der Mauer, İspanyol viyolonsel sanatçısı Eros Jaca ile konserler verdi. Buğra Yüksel, ayrıca, 2017'de İsviçre'de her yıl düzenlenen KieferHablitzel Müzik Ödülleri Yarışması'nda ödüle layık görülen 10 kişiden biri ve ilk Türk oldu.