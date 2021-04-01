Beğişliler ve Tatköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği seçimini yaptı

Korkuteli Beğişliler ve Tatköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği, 8'inci olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Datköy Ramazan Karabağır okulu konferans salonunda gerçekleşen ve tek liste girilen seçimde mevcut başkan Hayri Yıldırım yeniden başkan oldu.

Divan seçimi sonrası derneğin faaliyet raporu okundu ve bilançosu genel kurula sunuldu. Konuşmaların ardından Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi. Denetleme kurulu raporunun ardından yönetim ve denetleme kurulu oybirliğiyle ibra edildi.

Genel Kurulda konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek liste girilen seçimde mevcut başkan Hayri Yıldırım yeni başkan oldu.

Beğişliler ve Tatköylüler Kültür ve Dayanışma Derneğinin yeni yönetimi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: "Hayri Yıldırım, Kazım Kartal, Şaban Aydın, Mustafa Güzel, H. İbrahim Öztürk, Ekber Aslan, Şükrü Kartal.

Denetleme kurulu: "Ragıp Öztürk, Osman Şimşek, Ali Tekelioğlu"