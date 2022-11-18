Antalya'nın Serik ilçesinde 60 yaşındaki şahıs, gece bekçiliğini yaptığı inşaatta ölü bulundu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. Saadettin Uluçay'ın (60) gece bekçiliği yaptığı binaya gelen işçiler, Uluçay'ın hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Uluçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Uluçay'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.