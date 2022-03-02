Bekir Develi ile Bizim Hikayemiz, Kepez Kitap Fuarı'nda

Yazar ve program yapımcısı Bekir Develi, Kepez Belediyesi'nin Kitap Fuarı'nda 13 Mart Pazar günü sevenleriyle buluşacak.

Kepez Belediyesi'nin 4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı'na çok sayıda yazar katılacak. Okurlar, her gün söyleşi ve imza günleriyle sevdikleri eserlerin yazarlarıyla bulaşacak. Ünlü yazar ve program yapımcısı Bekir Develi de, 4. Kepez Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla bir araya gelecek. Aile İçinde, Allah Cümlemizi Korusun, Fabrika Ayarı, Herkes İçin Siyer Mekke Dönemi, Herkes İçin Siyer Medine Dönemi gibi bir çok kitabın yazarı Bekir Develi, 13 Mart Pazar günü Bizim Hikayemiz konulu söyleşi ve imza günüyle 4. Kepez Kitap Fuarı'nda olacak.