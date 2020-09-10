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Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan Belçikalı turist otel odasında kat görevlisi tarafından ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan Belçikalı turist otel odasında kat görevlisi tarafından ölü bulundu.


Belçika uyruklu Eric Maurice Schollaert (68) Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesinde tatil yapmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulundu. Kat görevlisi tarafından bulunan Eric Maurice Schollaert'in tatile sevgilisi ile birlikte geldiği, sevgilisinin ise 10 gün kaldıktan sonra ülkesine döndüğü, tatiline tek başına devam ettiği bildirildi.


Eric Maurice Schollaert'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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