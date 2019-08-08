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Belediye hizmet araçları uydudan takip edilecek

Demre Belediyesi bünyesindeki hizmet araçlarına araç takip sistemi (GPS) montajı yapıldı.


Antalya'nın ilçesi Demre Belediyesindeki hizmet araçları artık uydu üzerinden takip edilecek. Belediye bünyesindeki hizmet araçlarına araç takip sistemi (GPS) montajı yapıldı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya konuyla ilişkin, "Demre Belediyesi bünyesindeki araçlara araç takip sistemi takıldı. Hizmet araçlarına takılan sistem sayesinde araçlar anlık olarak takip edilerek, gerektiğinde yönlendirmenin yanı sıra hizmette bütünlük sağlanıyor. Böylelikle tüm hizmet araçlarımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanacağız" açıklamasında bulundu.

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