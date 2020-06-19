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Belediye işçileri eski çöp konteynerlerini dönüştürüyor

Kemer Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eskiyen çöp konteynerlerini ve çöp sepetlerini tamir ederek, belediyenin ekonomisine katkı sağlıyor.


Eskiyen, çürüyen ve bozulan çöp konteynerleri ile çöp sepetleri, belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde toplanarak yeniden tamir ediliyor ve belediye ekonomisine kazandırılıyor. Konteynerlerin ve çöp sepetlerinin çürüyen kısımları kesilip yenilendikten sonra boyaları tamamlanıyor. Başkan Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, belediye ekiplerinin temizliğe önem vererek çalıştıklarını söyledi. İlçedeki çöp konteynerleri ve çöp sepetlerinin bozuk ve eski olanların yenilendiğini belirten Topaloğlu, “Eskiyen ve çürüyen konteynerler ile çöp sepetlerini yeniliyoruz. Ekiplerimiz, atölyemizde hummalı şekilde çalışıyor. Çalışmalar sırasında eskiyen ve bozulan malzemeler de geri dönüşüme tabi tutuluyor ve önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Geri dönüşüm fabrikası gibi çalışarak belediyemizin ekonomisine de katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

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