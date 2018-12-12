Belediye Personeline Amatör Denizci Eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Liman Başkanlığı'nca yürütülen "Amatör Denizci Programı" kapsamında Döşemealtı Belediye personeline eğitim verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca vatandaşları denizciliğe yönlendirmek amacıyla başlatılan "Amatör Denizci Programı" kapsamında Döşemealtı Belediyesi personeline eğitim verildi. Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 79 belediye personeli başvurdu. Antalya Liman Başkanlığı Uzmanı Zafer Akyol, kursiyerlerle temel denizcilik konusunda bilgiler paylaştı.

Temel denizcilik eğitiminin ardından kursiyerler sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan adaylar 'Amatör Denizci Belgesi' alacak. Eğitime katılan belediye personeli alacakları belgeyle 24 metreye kadar olan özel tekneleri kullanabilecek.