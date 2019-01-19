Belediye personeline ilk defa ilk yardım eğitimi

Türk Kızılayı Korkuteli Belediyesi'nin 26 personeline ilk yardım eğitimi verdi.

Türk Kızılayı tarafından Korkuteli Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen ilk yardım eğitimine 26 belediye personeli katıldı. İlk yardım eğitmeni Elmas Aşçıoğlu ve mesul müdür Aysun Aytemur'un verdiği 16 saatlik eğitim programı iki grup halinde gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulacak personel sertifika ve kimlik almaya hak kazanacak.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, "Belediyemizde çalışan personelimize istenmeyen bir durumda doğru şekilde müdahale edebilmeleri için Türk Kızılayı'ndan bir eğitim çalışması talep ettik. Personelimizin de ilgiyle katılım sağladığı bu eğitimlerde hayati bilgiler edindiklerini görüyoruz. Sağlık eğitmenlerimize ve Türk Kızılayı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitmen Aysun Aytemur da "Korkuteli Belediyesi personelimize ilk yardım nedir, ilk yardımcının müdahale etmesi gereken durumlar nelerdir, insan vücudu ile ilgili bilinmesi gereken durumlar, kanamalarda ilk yardım, solunumun kesilmesinde ilk yardım gibi temel yaşam destek eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.