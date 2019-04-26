Belediye personeline madde bağımlılığı semineri

Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün katkılarıyla, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında belediye personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 2017 yılında başlattığı farkındalık eğitimleri sürüyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'na Kepez Belediyesi'nden de destek geldi. Program kapsamında Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün katkılarıyla belediye personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Kepez Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Kepez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Nida Uluğ, konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda belediye personelinin katıldığı eğitim seminerinde; Madde bağımlılığı nedir? Bağımlılık döngüsü, bağımlılıkta çoklu sorun, bağımlılık tedavisi ve ailelere düşen görevler anlatıldı. Psikolog Nida Uluğ, bağımlılıkla mücadelenin tek başına olamayacağını, toplumun tamamının bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. Bağımlılık konusunda çocuk ve gençlerin tehlike altında bulunduğuna değinen psikolog Uluğ, sosyalleşme baskısı ve akran gibi nedenlerden dolayı karar mekanizmalarının gelişmediğini bildirdi.

Çocuğunuzun hızlı para tüketimine dikkat?

Eğitim semineri sırasında aileleri çocukları ile ilişkileri konusunda uyaran Uluğ, “Çocuklarınızla iletişiminize çok önem vermelisiniz. Ne çok kuralcı, ne çok özgürlükçü olmalısınız. Çocuklar hata yapabilir. Çocuklarınızla suçlamadan iletişim kurmalısınız” dedi. “Çocuğunuzun madde bağımlısı olup olmadığını nasıl anlarsınız?” sorusunu da yanıtlayan Uluğ, “Çocuğunuzda hızlı para tüketimi başladıysa, çevreden ve yakınlarından para istiyorsa, evden değerli eşyalar ufak ufak gidiyorsa, evde bulunan sigara paketinde veya psikiyatri ilaçlarında eksilmeler oluyorsa dikkat etmelisiniz” diyerek uyarıda bulundu.

Uluğ, çok zayıflama, hastalıklı görüntü, bağışıklık sisteminde etkilenme, sık sık hastalanma, burun akıntısı ve kanaması, vücutta geçmek bilmeyen ve tekrar eden yaralar, ağız içinde yaralar, gözaltı morlukları, kişisel bakıma önem vermemek, aileden ve arkadaş çevresinden uzaklaşma, ağlarken gülme, gülerken ağlama gibi duygu durumunda ani değişiklikler, ani öfke, sebepsiz okuldan kaçmalar ve akademik başarıda hızlı düşüşü madde bağımlısı bireylerde görülen bireysel faktörler ve fiziksel belirtiler olarak sıraladı.

Bu süreçte aile desteği çok önemli

Madde bağımlılığının kişilerin iş, meslek ve aile hayatını etkilediğine de değinen Uluğ, bağımlılığın çoklu bir sorun olduğuna değindi. Özellikle ergenlik döneminin çok önemli olduğunu hatırlatan Uluğ, “Bu süreçte aile desteği çok önemli. Bazen aileler çocuklarının madde bağımlısı olduğunu geç fark edebiliyorlar. Özellikle aile ilişkileri kopuksa fark edilme süreci daha da uzayabiliyor. Bağımlılık başladıktan 2 yıl sonra fark edilebiliyor. Bağımlılık süresi tedavi sürecini de etkiliyor. Madde bağımlılığı erken fark edilen bireyin tedavi süreci de daha olumlu ilerliyor" mesajını verdi.

Çocuklar ve gençler için hedefler belirlenmesi gerektiğine de değinen Uluğ, “Ne olursa boşluktan oluyor. Hedef belirlenmeli, çocuklar spora ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmelidir" diye konuştu. Madde bağımlılığı bulunan kişilerin Aile Hekimlerine, Sağlıklı Yaşam Merkezilerine, Kepez AMATEM, Akdeniz Üniversitesi AMBAUM birimlerine başvurabileceğini belirten Uluğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde madde bağımlılıklarına yönelik çalışmalar yapan ‘Sosyal Uyum Birimi'nin de kurulduğunu hatırlatarak, bu birimin “Ben madde bağımlılığından kurtulmak istiyorum diyen” bireyler ve ailelerine psikolojik destek sağladığını da bildirdi.