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Belediye Sağlık Merkezi açılıyor

Kepez Belediyesi, hizmet binası yanındaki Belediye Sağlık Merkezi’nin açılış töreni Cuma günü gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediyesi, hizmet binası yanındaki Belediye Sağlık Merkezi'nin açılış töreni Cuma günü gerçekleştiriliyor.


Kepez Belediyesi'nin 5 yıldızlı özel hastane konforunda inşa ettiği Belediye Sağlık Merkezi törenle açılıyor. Belediyenin hizmet binası yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezi'nin açılış töreni 7 Aralık Cuma günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Belediye Sağlık Merkezi bünyesinde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser tarama Merkezi, Evde Sağlık Hizmeti, Diyetisyen, Laboratuvar ve halk eczanesi bulunuyor. BSM bugüne kadar 146 bin 476 kişiye sağlık hizmeti vererek, 232 bin 119 işlem gerçekleştirdi.

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