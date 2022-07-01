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Belediye temizlik işçisi kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde yol kenarını temizlemekte olan belediye işçisi, bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarını temizlemekte olan belediye işçisi, bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman U.'nun kullandığı cip, yol kenarında görevini yapan Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Rıza Ekici'ye (50) çarptı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ekici'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Ekici, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Süleyman U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Ekici'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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