Belediye Tıp Merkezi girişine ozon odası

Geçtiğimiz günlerde hizmet kalitesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından Tıp Merkezi statüsüne dönüştürülen ve 2017'den bu yana Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi olarak hizmet veren Belediye Tıp Merkezi'ne gelen vatandaşlar önce ozon odasına girerek, hem kıyafetleri, hem de vücutları hiçbir kimyasala maruz kalmadan dezenfekte ediliyor. Odada kullanılan ozon buharı yüzde 100 dezenfekte etkisi sağlarken, solunduğu zamanda kişilere hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor. Ozon odasından güvenle geçen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra güler yüzlü personeller tarafından tedavi olacakları polikliniğe yönlendiriliyorlar. Kepez Belediyesi, pandemi nedeniyle hizmet binası girişine ozon odası ve kurban satış alanlarına da ozon tünelleri yerleştirmişti.