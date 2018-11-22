Belediyelerin ‘EN'leri ödüllendirildi

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ödüllendirildi.

AKBB'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın ödül töreni Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediyesi ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, farklı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı. AKBB tanıtım filminin izlenmesinin ardından Kepez Belediyesi ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Tütüncü: “Üstün bir gayret verdik”

Başkan Tütüncü, Akdeniz Belediyeler Birliği olarak çok özel etkinliklerde belediye başkanları ve belediyecilerle bir araya gelmemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek konuşmasına başladı. AKBB görevine 2014 yılında geldiklerini hatırlatan Başkan Tütüncü, “1978 yılında kurulmuş olan Akdeniz merkezli belediyelerimizin bir araya geldiği önemli noktalardan biri olan Akdeniz Belediyeler Birliğini bambaşka hedeflere, bambaşka ufuklara taşımak için üstün bir gayreti, büyük bir çabayı bu çatının altında hep beraber verdik. AKBB ilk olarak üye kapasitemizi genişletmekle işe başladı. 2014 yılında AKBB'nin 41 üyesi vardı. Bugün ise üye sayısı 74'e ulaştı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin kurumsal olarak gelişmesi anlamında çok önemli bir adımdı. Belediyelerin bir araya gelmesi ile çok büyük bir güç, çok büyük bir birlik daha büyük bir sinerji, belediyelerimize çok büyük bir enerji yayan çok önemli bir kurum haline gelmiş demektir” dedi.

“Antalya City Expo Fuarı önemli bir başarı”

Antalya'ya kazandırılan en büyük katkının bir tanesinin Antalya City Expo Fuarı olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Şehircilik anlamında yapmış olduğumuz bu fuarlar, Antalya adına, fuarcılık şehri olma yolunda, önemli mesafeler kat etmiş Antalyamıza çok önemli bir katkıdır. Şehircilik adına Türkiye'nin farklı şehirlerinde fuarlar düzenlenmiş, belediyeler davet edilmiş, ilk etapta büyük bir heyecanla başlamış olan bu fuarların sürdürülebilirliği sağlanamamıştır. Akdeniz Belediyeler Birliği 8 kez Antalya City Expo Fuarı yapmış, şimdi dokuzuncu fuarına bambaşka heyecanla hazırlanmaktadır. Bu fuarımız yıldan yıla renklenmekte ve katılımcı ve ziyaretçi bakımından da zenginleşmektedir. AKBB adına bu önemli bir başarıdır” diye konuştu.

“Uluslararası çalışmalar yapıyoruz”

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin bir diğer başarısının da uluslararası alanda yapılan çalışmalar olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Akdeniz Belediyeler Birliğimiz uluslararası birliklerin üyesi haline gelmiş, kendi belediyelerini, kendi başkanlarını yurt dışının farklı deneyimleri ve tecrübeleri ile buluşturma konusunda önemli bir misyon edinmiştir. Ulusal düzeyde bazı birliklerimize üyeliğimiz yokken, yine dönemimizde Akdeniz Belediyeler Birliğimiz, bu önemli birliklere belediyelerimize vizyon sağlayacak, belediyelerimize tecrübe anlamında katkı sağlayacak birliklere de üye olmuştur. Orada da çok farklı çalışmaları ve kazanımları da üyelerine aktarmaktadır. Benim en çok üzerinde durduğum husus; Belediyecilik anlamında ihtisas konularında belediye personellerine, belediye meclis üyelerimize yapılan eğitimlerdir. Bu eğitimleri klasik formatlarından çıkarttık. Belediyelerimiz hangi konularda eğitim bekliyorlar, hangi konularda kendilerini geliştirmek istiyorlarsa bunlar birliğimiz tarafından dikkatle özenle tespit ediliyor. Bu beklentiler istikametinde eğitim programları planlanmıştır. Akdeniz Bölgesinin farklı coğrafyalarında yapılmak suretiyle, bu eğitimler belediyelerimiz tarafından daha ulaşılabilir hale getirilmiştir.”

“Şehircilik adına önemli bir yarışma”

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin en önemli çalışmalarından birinin bugün düzenlenen ödül töreni olduğuna da değinen Hakan Tütüncü, “Şehircilik adına bu proje yarışmasını çok önemsemekteyim. Türkiye'de çok belediyeler birliği var. Ancak bölgesel belediyeler birliği olarak sadece iki birlik bu anlamda proje yarışmaları gerçekleştirmektedir. İftiharla ifade etmeliyim ki; bunlardan bir tanesi de Akdeniz Belediyeler Birliği'dir. Bu proje yarışmaları belediyelerimize ve belediye bürokrasilerimize ufuk açma adına bir misyonu var. 2015 yılında ilk proje yarışmamızı düzenlerken, kendimize bu hedefi koyduk. 74 belediyemizin her biri bölgesinde hemşehrilerine en iyiyi, en güzeli üretmek için adeta zamana karşı kendisiyle bir yarış içerisinde. Bu bizi mutlu ediyor. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde ortaya koyduğumuz performans, belediye başkanı arkadaşlarımızın belediyecilik ödüllerine sahip çıkmaları aslında bizim müşterek hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında da bizlere çok önemli katkılar sağladı. İnanıyorum ki; önümüzdeki yıllarda bu proje bambaşka bir hal alacak. Şehirlerimizin gelişmesi açısından katkı sağlayacak, farklı bir motivasyonu, farklı bir enerjiyi ve farklı bir heyecanı üretmiş olacak. Zaten belediyeler birliğinin birlik olmanın ve beraber olmanın altında yatan en önemli anlam bu değil mi?” diye konuştu.

“Siyasetten uzak değerlendirmeler”

Bu yarışmada en önemli handikabın bu işe siyasetin bulaşmaması olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Siyasi muhazaların ötesinde bir değerlendirme yapabilecek mekanizmanın burada kurulmasıydı. AKBB bu anlamda aldığı kararlar ile de çok önemli bir mekanizma ortaya koydu. Bir yandan teorisyenler, bir yandan da pratisyenler ile farklı bir mekanizmayı hayata geçirerek olabildiğince siyasi muhazalardan, değerlendirmelerden uzak bir ödül programını düzenlemiş olduk. Bu anlamda; AKBB meclisine ve meclis üyesi arkadaşlarıma, objektif kriterler anlayışında değerleme yapan jüri heyetine teşekkür ederim. Özellikle projeleri büyük bir heyecanla bizlerle paylaşan belediye başkanlarımıza ve 2015 yılından itibaren her türlü gayreti ve desteği ile yanımızda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de çok teşekkür ederim.”

Türel: “En büyük sermaye vatandaşların mutluluğu”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de AKBB'nin ödül töreninde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yerel yönetimler olarak halkın hayatını kolaylaştırmaya yönelik gayretler gösterdiklerine değinen Başkan Türel, “Gece gündüz demeden halkımızın dertleri ile dertleniyor ve bu dertleri de çözmek için önemli bir mesai içerisindeyiz. Bu zorlu yolculukta vatandaşlarımızın memnuniyeti ve rızası bizim en büyük sermayemiz. Onların memnuniyetini gördüğümüzde, onların gülen yüzü ile muhatap olduğumuzda bütün yorgunluğumuz yok olup gidiyor. Marifet ve iltifat bu gayretlerin içinde son derece önemli. İltifatların en güzeli bağımsız ve akademik düzeyi yüksek, işinin ehli arkadaşlarımızdan oluşan bir jüri tarafından ödüllendirilmiş olmak, işte iltifatların en güzellerinden bir tanesi. AKBB kurulduğu günden bu güne kadar çok özel hizmetlere vesile oldu. Belediyelerimizin ortak sorunlarına çözüm aradı. Bu ödül töreni ile de belediyelerimizi mükafatlandırmak suretiyle de, onların çalışmalarına da önemli bir teşvik ve moral unsuru sağladı” dedi.

Ödül törenlerinin belediye başkanları için bir ödül almaktan ibaret olmadığını da belirten Başkan Türel, ödül törenlerinde sadece ödül alınmadığını, ödül alan projelerin örnek de alındığını da sözlerine ekledi.

24 belediye 83 proje katıldı

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Jüri Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Hacer Mutlu Danacı ise, yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya 24 belediyenin 83 proje ile katıldığını söyledi. Konuşmaların ardından AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarışmanın jüri üyelerine teşekkür belgesi vermesinin ardından dereceye giren belediyelerin ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nin fuaye alanında ‘Belediyecilik Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

4. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Ödül Alan Belediyeler

İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Kategorisinde: Birincilik Ödülü - Manavgat Belediyesi (Toros Kadınları Emek Pazarı Projesi), İkincilik Ödülü - Antalya Büyükşehir Belediyesi (Her Bireye İş Teklifimiz Var)

Üçüncülük Ödülü - Korkuteli Belediyesi (Korkuteli Kent Rehberi Sistemi (Kent Bis)

Alt Yapı Çalışmaları Kategorisinde: Birincilik Ödülü - Alanya Belediyesi (Teleferik Projesi), İkincilik Ödülü - Manavgat Belediyesi (Nehir Boyu Bisiklet), Üçüncülük Ödülü - Eğirdir Belediyesi (Terfi Merkezi Tadilat Projesi)

Üst Yapı Çalışmaları Kategorisinde: Birincilik Ödülü - Kepez Belediyesi (Anadolu Oyuncak Müzesi), İkincilik Ödülü - Elmalı Belediyesi (Sokak Sağlıklaştırma Projeleri), Üçüncülük Ödülü - Akseki Belediyesi (Tarihi Sarıhacılar Hanı'nın Turizme Yönelik Restorasyonu)

Çevre Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri Kategorisinde: Birincilik Ödülü - Manavgat Belediyesi (Antik Side Kentsel Tasarım Projesi), İkincilik Ödülü - Alanya Belediyesi (Güneş Enerji Santrali Projesi),

Üçüncülük Ödülü - Bucak Belediyesi (Bucak Sıfır Atık Projesi)

Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Kategorisinde: Birincilik Ödülü - Antalya Büyükşehir Belediyesi (Hobi Bahçesi), İkincilik Ödülü - Pamukkale Belediyesi (Pamukkale Belediyesi Sosyal Market), Üçüncülük Ödülü - Kepez Belediyesi (Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri)

Anı Ödülü: Serik Belediyesi (Serik Genç Fikir)

Jüri Özel Ödülü: Fethiye Belediyesi(Şehit Fethi Bey Parkı)