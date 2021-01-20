Belediyeye ait iş makinesi yandı

Dumanı fark eden operatör itfaiyeye haber vererek çalışma alanında bulunan işçilerle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Söndürülen yangın sonrası iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Kumluca Belediyesi olayla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Gece gündüz durmadan çalışan iş makinelerimizden kepçemiz alev alarak yandı. Can kaybı olmadığını, Belediye olarak üzgün olduğumuzu bildiririz. Geçmiş olsun” dedi.