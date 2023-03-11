Belediyeye ait kamyon yol yapımı sırasında dereye uçtu: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol için stabilize taşıyan Manavgat Belediyesine ait damperli kamyon dereye uçtu. Kamyondan yaralı olarak çıkan kamyon sürücüsü, 112, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı. Kamyon sürücüsünün D-400'den döndüğü sırada yolu dar alması ve yolun dereden tarafının göçmesi sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Tilkiler Kümeevleri kadastro yolunun açılma çalışması sırasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre stabilize taşıyan Yüksel Yılmaz'ın kullandığı 07 LRU 83 plakalı Manavgat Belediyesine ait damperli kamyon, Antalya-Manavgat D-400 Karayolundan dere kenarında bulunan yola döndüğü sırada yolun sol tarafında bulunan dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakoluna bağlı ekipler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kamyondan yaralı olarak çıkarılan kamyon sürücüsü Yüksel Yılmaz, sedyenin üzerinde iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.