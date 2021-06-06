Belek mahalle muhtarı Coşkun Şahin oldu

Antalya’nın turizm bölgesi Belek Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçiminin galibi Coşkun Şahin oldu.
Antalya'nın turizm bölgesi Belek Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminin galibi Coşkun Şahin oldu.
Belek Mahallesi'nde vatandaşlar muhtarlık seçimi için bugün sandık başına gitti. 2 adayın yarıştığı çeçimde 16 sandıkta 4 bin 812 seçmenden 2 bin 802'si oy kullandı. Seçimler sonunda bin 985 oy alan Coşkun Şahin muhtar seçilirken rakibi Fakla Esin 742 oy aldı. Sandıktan çıkan 75 oy ise geçersiz sayıldı.