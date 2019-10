Belgesel sinemaya Antalya Film Forum desteği

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin merakla beklenen fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress adayları belli oldu. Yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan fonda bu yıl; Selin Şenköken'in “Ali Arif Ersen: Mr Wink”, Didem Şahin'in “Acı Tatlı”, Yasemin Akıncı'nın “Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı”, Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı'nın “Bekleyiş”, İlham Bakır'ın “Anne: Sınırı Geçtin”, Berna Gençalp'in “Kim Mihri” ve Sidar İnan Erçelik'in “Rüzgar Tayı” adlı projeleri, toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak.

Bağımsız sinemacıların merakla beklediği Antalya Film Forum'da yarışacak projeler açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu ve Kurmaca Work in Progress kategorilerinin açıklandığı Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress projeleri de bugün (7 Ekim) belli oldu.

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress kategorisinde üç proje toplam 90 bin TL değerindeki ödülleri kazanacak.

7 belgesel film yarışacak

20 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress'te; belgesel sinema alanında uluslararası ortaklıklarıyla tanınan Belçikalı enstitü CloseUp'ın kurucusu, İsrailli yapımcı Sigal Yehuda, Avrupa Film Ödüllü “Earth of The Blind” (1992), 2011'de Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı olan “Ramin” ve son filmiyle Litvanya'nın 2020 Oscar adayı olan “Bridges of Times”ın yönetmeni Audrius Stonys ve Montreal Belgesel Film Festivali'nin film ve endüstri programcısı Selin Murat'tan oluşan ön jüri 7 projeyi seçti.

Selin Şenköken'in yönettiği ve İpek Tugay'ın yapımcısı olduğu “Ali Arif Ersen: Mr Wink”, yönetmen ve yapımcılığını Didem Şahin'in üstlendiği “Acı Tatlı”, Yasemin Akıncı'nın yönetmenliğini yaptığı ve Aslıhan Altuğ ile Kıvılcım Akay'ın yapımcılığında çekilen “Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı”, Aslı Akdağ'ın yapımcısı olduğu ve Banu Sıvacı ile birlikte yönettikleri “Bekleyiş”, İlham Bakır'ın yönettiği ve yapımcısı olduğu “Anne: Sınırı Geçtin”, Berna Gençalp'in yönettiği ve Yonca Ertürk ile Berat İlk'in yapımcılığında gerçekleşen “Kim Mihri” ve Sidar İnan Erçelik'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Rüzgar Tayı” adlı belgesel projeleri, 28 - 30 Ekim tarihlerinde jüri önüne çıkacak.

Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.