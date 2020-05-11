Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Antalya merkezinde 465, ilçelerde 131 berber ve kuaför salonu dezenfekte edilirken, maske ihtiyaçları da karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam ediyor. Normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför solanlarına yönelik Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla geçtiğimiz hafta başlatılan temizlik çalışmaları hafta sonu da yoğun bir mesai ile sürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 152 kişilik ekiple Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı'nda toplam 465 berber ve kuaför salonunu dezenfekte etti.

Maske yardımı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de 37 kişilik bir ekiple toplam 131 berber ve kuaför salonunu temizledi. Büyükşehir Belediyesi, berber ve kuaförlere maske desteğinde de bulundu. 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berber ve kuaförler, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, zor süreçte yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bu zorlu süreci birlikte aşacağız demiştik. Belediyemizin tüm imkanları ile sıkıntıda olan vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. 50 gündür kapalı olan ve bugün hizmete başlayan berber ve kuaför esnafımızın dükkanlarını dezenfekte ediyor ve maske desteği sağlıyoruz. Esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.