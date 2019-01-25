İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berivan ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olmuş

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu sacın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu sacın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kumluca ilçesine bağlı Narenciye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Berivan Karakeçi (13), ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac, Berivan Karakeçili'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçi için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Berivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Berivan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna, ardından havayolu ile Şanlıurfa'ya getirildi.



Mevsimlik iş için okuluna ara vermiş


Viranşehir'de 8. sınıf öğrencisi olarak okul okuyan Berivan Karakeçi'nin Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte gittiği, Kumluca'ya da ailesiyle birlikte portakal toplama işinde çalıştığı öğrenildi.



Feryatlar yürek dağladı


Berivan Karageçi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Viranşehir Belediyesi Mezarlığı'na defin için gelen aralarında kadınların da bulunduğu yakınları feryatlar yakarak, gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan dayısı Şeyhmus Bağcı, yeğeni Berivan'ın ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işine gittiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.