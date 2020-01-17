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Beş aydır yanmış evde yaşamaya çalışıyorlar

Antalya’da yaşayan bir ailenin, evde çıkan yangın sonucu tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da yaşayan bir ailenin, evde çıkan yangın sonucu tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Aile kış şartlarında taksiti bile bitmeyen yanık eşyalarla yaşıyor.


Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Çelik ailesinin, Ağustos ayında elektrik kontağından çıkan yangından dolayı yeni aldıkları ve taksitinin bile devam ettiği eşyaları kullanılamaz hale geldi. Çelik ailesi, yaz ayından beri adeta boş bir evde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bir depoda bekçilik yapan İmdat Çelik, 27 Ağustos gecesi oğlunun kokuyu fark ettiğini belirterek, "Akşam çatı katına yemek yemeye çıkmıştık. Yemeğimizi yedik, oturuyorduk. Gece saat 03.00 gibi ablasını evine bırakan oğlum geldi. Saat geç olduğundan ben uyuyakalmışım. Sonra oğlum bir koku hissetmiş, 'baba kablo kokusu geldi, bizim ev yanıyor' dedi. Dalga geçtiğini düşündüm ama aşağı indiğimizde ateşin evi sardığını gördük" şeklinde konuştu.



"Ayakta durmaya mecburuz"


Ağustos'tan beri yangının hayatlarını olumsuz bir şekilde etkilediğini belirten Çelik, "O günden beri aşağı yukarı 1 ay yanan malzemeler odadaydı. Yardım almak için çeşitli resmi kurumlara başvurduk. Bin TL gibi bir yardım yapıldı" dedi.


Zorlu kış aylarında ise her şeye rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Çelik, "Ayakta durmaya mecburuz. Hanım çalışmıyor. Çocuk Antalya merkezde okuyor, günlük devamlı 50 TL yol parası veriyorum" diye konuştu.

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