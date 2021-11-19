İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş Alanya'da

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Gazipaşa Alanya Havalimanına indi.


Beşiktaşlı futbolcuları taraftarlar havalimanı önünde tezahüratlarla karşıladı.


Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.


Milli ara öncesinde Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

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