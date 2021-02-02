İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Antalya'da

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda FT Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.


Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda FT Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla saat 17.15'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlıları Antalya'da taraftarları coşkuyla karşılarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a çiçek takdim edildi. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim otobüse binerek konaklayacakları otele doğru hareket etti.


Beşiktaş kafilesinde sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz yer almadı. Siyah-beyazlılarda takımla beraber Antalya'ya Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar da geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.