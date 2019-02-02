İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig’de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi Antalya’ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Antalya'da az sayıda taraftar karşıladı.


Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'da havalimanına indi. CIP bölümünden ilk çıkan Teknik Direktör Şenol Güneş'e, Antalya Beşiktaşlılar Derneği tarafından çiçek takdim edildi. Yoğun güvenlik önlemi altında çıkan siyah-beyazlı futbolcular, az sayıda taraftar tarafından karşılandı.


Siyah-beyazlılar daha sonra takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.