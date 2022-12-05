İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş kamp için Antalya'ya geldi

ANTALYA (İHA) – Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya’ya ulaştı.

ANTALYA (İHA) – Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya ulaştı.


Yoğun bir kamp dönemi geçiren ve çalışmalarına İstanbul'da başlayan siyah-beyazlı ekibi taşıyan uçak bugün öğle saatlerinde Antalya'ya iniş yaptı. Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, oyuncularla da fotoğraf çektirdiler. Siyah-beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal kamp kadrosuna dâhil edilirken, Dünya Kupası'nd boy gösteren Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou'nun ise 8 Aralık Perşembe günü kampa katılacakları belirtildi.


5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp yapacak olan siyah-beyazlılar, 8 Aralık Perşembe günü Charleroi, 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.