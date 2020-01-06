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Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına şiddetli yağış nedeniyle kamp yaptığı otelin spor salonunda devam etti.


Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Bu sabah Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda yapıldı. Futbolcular, değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.


Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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