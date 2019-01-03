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Beşiktaş'a yağmur engeli

Sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için bugün Antalya’ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada yapamadı.

Sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için bugün Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada yapamadı. Siyah-beyazlılar, yoğun yağmur nedeniyle salonda çalıştı.


İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada gerçekleştiremedi. İdman öncesinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle, idman salona alınırken, futbolcular burada kondisyon çalıştı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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