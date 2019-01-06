İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ın akşam antrenmanı iptal edildi

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena’da bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena'da bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş, akşam yapılacak olan antrenmanı iptal ederek, oyunculara izin verdi.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve laktat testi yapıldı.


Antrenmanda kaleciler ve genç oyuncular ayrı çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise 3 grup halinde sahada ısınma koşuları sonrası, laktat testinden geçerek antrenmanı tamamladı. Şenol Güneş, laktak testinden dolayı oyuncularının dinlenmesi için akşam antrenmanını iptal etti ve takıma izin verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.