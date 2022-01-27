Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Antalya’da kampta bulunan Beşiktaş, hazırlıklarını akşam antrenmanı ile devam ettirdi.
Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş, hazırlıklarını akşam antrenmanı ile devam ettirdi.
Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Teknik Direktör Önder Karaveli, zaman zaman çalışmayı durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlı ekipte Antalya'da yapılan kamptaki çalışmaya 8 oyuncu katılmadı. Öte yandan antrenmanda yapılması planlanan koşu ölçümü ise cihaz arıza verince gerçekleştirilemedi. Rachid Ghezzal çalışmasını salonda devam ettirirken, Domagoj Vida ise takımla beraber çalıştı.