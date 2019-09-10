Beşiktaşlılardan anlamlı destek

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın töre, namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların geride kalan çocuklarına eğitim bursu sağlamak için başlattığı çalışmaya Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nden destek geldi. Siyah beyazlı takımın taraftarları pazar günü Engelsiz Kafe'de düzenleyecekleri kahvaltının gelirini vakfa bağışlayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çağrısıyla Adalya Vakfı'nın “Şiddete Karşı Eğitim” adı altında töre, namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların geride kalan çocuklarına eğitim bursu sağlamak için başlattığı çalışmaya destekler her geçen gün artıyor. Başkan Uysal'ın çağrısına ‘Farkındayız' ve ‘Susma' etiketiyle katılan Antalya Beşiktaşlılar Derneği, 15 Eylül pazar günü Engelsiz Kafe'de düzenleyecekleri kahvaltının tüm gelirini vakfa bağışlayacak.

Dernek Başkanı Mustafa Oğuz, Başkan Uysal'ı ziyaret ederek hafta sonu gerçekleştirilecek kahvaltı davetiyesini takdim etti. Eğitim bursunun ilkokuldan üniversiteye eğitim alanının tamamını kapsayacak şekilde, karşılıksız olacağını belirten Başkan Uysal, “Böylesine önemli bir sorumluluğun altına Türk halkının sağduyusuna güvenerek girdik. Bu güveni boşa çıkarmadığınız için Antalya Beşiktaşlılar Derneği'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.