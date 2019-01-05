Beşiktaş'ta keyifli antrenman

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam basına açık çalıştı. İdman sırasında futbolcuların bir hayli keyif olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Akşam basına açık olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İdmanın ilk yarım saatinde salonda çalışan futbolcular, ardından sahaya çıktı. Kendisine verilen özel program dahilinde çalışan yeni transfer Burak Yılmaz, hazırlıklarını salonda sürdürdü. Almanya Nürnberg'den gelen taraftarlar, futbolculara yoğun tezahüratlar yaparken, özellikle Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya ilgi büyüktü. Yıldız oyuncunun idmanda topu ayağına her aldığında tribünler adeta coştu. Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda kanat organizasyonları ve savunma-hücum organizasyonları yapıldı. 4 gruba ayrılan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. İdman sonrasında bazı futbolcular şut çalışması gerçekleştirdi.