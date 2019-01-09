Beşiktaş'tan gollü prova

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'la karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda farka giderek 5-1 galip geldi.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında da kazandı. Dün oynanan maçta Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, bugün Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'la karşı karşıya geldi. Maçın 45. dakikasında Emre Öztürk'ün attığı golle Afyonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda değişikliklerle sahaya çıkan siyah-beyazlılar, maça oldukça hızlı başladı. 48. dakikada Larin takımına eşitliği getirirken, 51. dakikada Adem Ljajic frikik golüyle takımını öne geçirdi. 53. dakikada Larin farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 79'da Fatih Aksoy, 90'da ise Ryan Babel'in golleriyle skoru 5-1'e getiren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah-beyazlıların maç kadrosunda Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek yer almadı.