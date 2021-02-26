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Beşinci kattan düşen adam alt katların balkonlarındaki çamaşır telleri sayesinde hayatta kaldı

Antalya’da evinin balkonundayken başı dönen 59 yaşındaki adam, dengesini kaybederek 5’inci kattan beton zemine düştü.

Antalya'da evinin balkonundayken başı dönen 59 yaşındaki adam, dengesini kaybederek 5'inci kattan beton zemine düştü. Alt katlardaki balkonlarda bulunun çamaşır tellerine çarparak hızı yavaşlayan ve ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alındı.


Olay, 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukları ve eşi işte bulunan emekli Feti Turhan (59) sabah saatlerinde balkona çıktı. İddiaya göre, başı dönen Turhan, dengesini kaybedip 5'inci kattan alt kattaki balkonlarda bulunan çamaşır telleri ve demir kolluklara çarptı, ardından beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turhan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Feti Turhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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