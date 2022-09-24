Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri başladı

Kaş Belediyesinin Kıbrıs'taki kardeş şehri Çatalköy Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri'nde halk dansları gösterileri, konserler, fotoğraf sergisi ve şovlar yer alacak. 23 Eylül'de başlayan ve iki gün sürecek olan etkinlikte, “kardeş şehir” Kaş Belediyesi de yer aldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, “Yavru vatanda kendimizi evimizde gibi hissediyoruz.” dedi.

Kaş ile Çatalköy'ün 2015 yılında “kardeş şehir” olduklarını hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, “Başkanımız, ekibiyle Kaş'ı ziyaret etti. Biz de buraya gelmek istiyorduk. Pandemi sürecinde seyahatlerimiz aksadı ama normalleşmeyle birlikte meclis üyelerimizle buradayız. Sizleri gördüğümüz için mutluyuz. Sizlere Kaş'lı hemşehrilerimizin selamını getirdim.” diye konuştu.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da ülkenin kültürünü, sanatını, sanatçısını ve yaşam tarzını, yeni nesillerle ülkemizi ziyarete gelen misafirlere aktarabilmek için organize edilen bu etkinliğin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğin ilk gününde, Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları gösterisi, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su Heykeller Sessiz Haykırış gösterisi, Mustafa Özdoğan ve Orkestrası konseri, fotoğraf sergisi, Cyprus Dance Of Fire ve SOS konseri gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde ise çocuk mahalle oyunları, Çatalköy Nostalji Halk Dansları, yeme içme atışmaları konulu gösteri, Grup Feslikan konseri yer alacak. 11. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, modacı Abdullah Öztoprak'ın “Zuhur” isimli şovuyla sona erecek.