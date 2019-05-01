Beyaz altın Antalya'da toprakla buluştu

Örtü altı ürünleri ile meşhur Antalya'da açık arazi ovalarında çiftçinin pamuk ekimi başladı. Bin bir zahmet ile hazırlanan tarlalara pamuklar, pamuk ekim makineleri ile ekildi. Pamuk ekimi hava şartlarından ötürü bu yıl iki hafta geç başladı.

Antalya'da örtü altı tarımda özellikle domates ve biberde söz sahibi olan Aksu ve Serik ilçelerinde sezonun ilk pamuk ekimi gerçekleştirildi. Önceki yıllarda getirisi az olması sebebiyle fazla tercih edilmeyen pamuk, son yıllarda üreticinin yüzünü güldürmesi ile yeniden tercih edilir duruma geldi. Halk arasında "beyaz altın" olarak anılan ve üreticisine tatmin edici gelir getiren pamuğa yönelen çiftçiler, arazilerine pamuk ekerek Antalya ovasında yetişen pamuğu dünya pazarına sunmayı hedefliyor. Çiftçiler pamuk ekimi öncesi tarlalarını sürdükten sonra pamuk ekim makinesi ile pamuk ekim işlemini gerçekleştirdi. Pamuk tohumu ekimi için tarlanın hazırlık aşamasının olduğunu ifade eden çiftçiler, hava şartlarının uygun gitmesi ile ekimlerini gerçekleştirdi.

“Bu yıl ürünlerin daha iyi olmasını bekliyoruz”

20 yıldır pamuk üreticiliği yapan Selahattin Çoban Pamuk, “Bu yıl ilk tohumlarımızı toprakla buluşturduk. 2019 yılı 2018 yılına göre daha iyi geçmesini bekliyoruz. Hava şartları çok iyi gidiyor. Bu şartlar altında pamuklarımız kısa sürede toprak üstüne çıkmasını bekliyoruz. Bu yıl ürünlerin daha iyi olmasını bekliyoruz. Geçen yıl 3,5 4 TL arasında değişen bir fiyat oldu. Bu yıl girdi maliyetleri çok yükseldi. 4-4,5 TL arasında olmasını bekliyoruz. Pamukta kalite çok önemli. Kalitesine göre alım yapılıyor. Çocuğuna nasıl bakıyorsan bu ürünlere de öyle bakacasın. Bakmazsan hasta olurlar. Geçen yıl Mayıs ayının 17-18'inde ekimlerimize başlamıştık. Bu yıl hava şartlarından dolayı biraz daha geç oldu. Hava şartları şu anki durumda geçen yıla göre daha iyi. Bir sıkıntı olmayacaktı” açıklamasını yaptı.

“Geçen yıla göre yüzde 10 artış var”

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 60 bin dekar alanda pamuk üretimimiz var. Geçen yıla göre yüzde 10 artış var. Dönüm başına, ortalama 500 ile 550 kilogram arasında pamuk elde ediyoruz. Bu sezon, yaklaşık 30 bin ton pamuk üretilmesini bekliyoruz. Pamuk fiyatlarının da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde olmasını umuyoruz. Üreticilerimize bol ve bereketli bir pamuk sezonu diliyoruz" dedi.