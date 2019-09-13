İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyaz altında ilk hasat yapıldı

Antalya’da 2019/2020 sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı.

Antalya'da 2019/2020 sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı. İlk hasadı Serik Sarıobalı köyünden Osman Şirin yaptı. Şirin, elle toplattığı bir ton pamuğu Antbirlik tesislerine teslim etti.


Antalya Pamuk ve Neranciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik), bu yıl sezonun ilk pamuk alımını dün gerçekleştirdi. Birlik yaklaşık bir ton pamuk alımı yaptı. 2019/2020 pamuk sezonun ilk hasadını ise Sarıoba köyünden Omsan Şirin yaptı. Birlik, Şirin'e sembolik olarak bin TL ödül verdi.


Nisan ayının ilk haftalarında ekimini gerçekleştirdikleri pamuğun hasat dönemi de bu ay sonunda başlayacağına dikkat çeken Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, “Pamuk çiftçimizin vazgeçilmezi. İnşallah fiyatlar bu yıl çiftçimizi mutlu eder. Yeni sezon tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.


İlk hasat sevincini yaşayan Osman Şirin ise "Bu yıl ilk kez pamuk ektiğim 10 dönümlük arazimden erken ürün aldım. Arazi şartları olumsuz olduğu için, makine yerine elle toplatıyorum. Ürün verimi oldukça güzel, beklediğimden daha verimli. Fiyatlarda beklediğimiz gibi olursa emeğimizin karşılığını alırız” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.