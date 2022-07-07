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Beykonak'ta sulama suyu sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahalesi Gaaz, Tepecik ve Beşikci mevkiilerindeki sulama suyu sorununu çözmek için çalışma başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahalesi Gaaz, Tepecik ve Beşikci mevkiilerindeki sulama suyu sorununu çözmek için çalışma başlatıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan çalışmalar için Beykonak Mahallesi Parakumu mevkiinde tören düzenlendi. Törende kurbanlar kesilerek dualar okundu. Kapalı devre sulama suyu borularının döşenmesi için iş makineleri tarafından kanal açma çalışmaları başlatıldı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca Şube Müdürü Tarık Tuzcular, “Beykonak Mahallesi Gaaz, Tepecik ile Beşikci mevkilerinde toplamda 2 bin hanede 4 bin dönüm araziyi kapsayacak kapalı devre sulama suyu çalışmaları başlattık. Çalışmalar çerçevesinde 3 bin 200 metre sulama suyu 200'lük 16 HDPE boru döşeyeceğiz. Çalışmaların 1 ay içerisinde bitmesi hedefleniyor” dedi.

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