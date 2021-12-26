Bıçakla kendisine zarar veren genci, polisler ikna etti

Antalya'da eline aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan genç, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Elindeki bıçağı yere atarak teslim olan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tarihi Kaleiçi bölgesinde meydana geldi. Kavga ettiğini söyleyen İsmet Y., elindeki bıçakla vücudunun göğüs kısmına zarar verdi. İsmet Y.'nin kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, İsmet Y.'yi ikna çalışmalarına başladı. Polisin tüm ikna çabalarına karşın bıçağı bırakmayan İsmet Y., kendisine zarar vermek istediğini belirtti. Polisin uzun uğraşları sonucu İsmet Y., elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. Polis aracına bindirilen İsmet Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.