Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanıp, hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kişi, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Çakır Caddesi üzerindeki bir apartman meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ali Ç. (31), Şahin Olgaç'ın (35) kaldığı adrese giderek kapıyı teklemeye başladı. Olgaç'ın kapıyı açmasıyla tartışma çıktı. Ali Ç. kavga sırasında yanındaki bıçakla karnından bıçakla yaraladı. Ali Ç. olay yerinden hızla uzaklaşırken, Olgaç'ın evde misafir olarak Ahsen B. (19) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Olgaç'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Olgaç doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Ali Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, Olgaç'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.