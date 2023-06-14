Bidonlarla asfalt zeminde çalışıp pes etmediler, hentbolda ikinci kez şampiyon olarak tarihe geçtiler

Antalya'nın Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu'nun Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, asfalt zemin üzerinde bidonlarla antrenman yaparak, ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna uzandı. Genç kızların bir sonraki hedefi ise dünya liseler şampiyonasında kürsüye çıkmak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu'nun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımı'nın sporcuları, tüm imkansızlıklara rağmen okul bahçesindeki asfalt ve beton zeminde antrenmanlarını yapıyor. Sıcak ve soğuk havada yılmayan ve günde 2 saat bidonlarla idmanlarını gerçekleştiren küçük sporcular, bu çalışmalarının karşılığını aldı. Okulun Yıldız Kızlar Hentbol Takımı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna uzanıp tarihe geçti. Genç kızların bir sonraki hedefi ise dünya liseler şampiyonasında kürsüye çıkmak. Diğer taraftan okulda her bir öğrenci de hentbol oynayarak büyüyor. Öğrenciler teneffüslerde kısa sürede takım kurarak hentbol maçı yapıyor.

Sertan Sarpaş: "3 yıl içerisinde takımı çok iyi yere getirdik"

2018 yılında Antalya'ya geldiğini belirten takımın antrenörü Sertan Sarpaş, “Bu okulda hentbolun başarılı olacağına inandık. Müdür beye bunu nasıl başaracağımı dosya olarak sundum. Buna inanmak kolay değildi ama müdür bey bize inandı. Biz de hemen çalışmalara başladık. 3 yıl içerisinde takımı çok iyi yere getirdik. Sonra pandemi ortaya çıktı. Bu süreçte çocuklar azimle çalışmaya devam etti. Bizim şartlarımız çok da iyi değildi, rakiplerimiz gibi konforlu alanlarda çalışmadık. Bizim çalıştığımız toplar da farklıdır. 2 yıldır çok güzel şekilde şehrimizi temsil ediyoruz. İki defa üst üste yıldızlarda şampiyon olarak Türkiye ve tarihine geçtik. Arka arkaya şampiyon olan takım sayısı çok azdır. Bizim şimdi hedefimiz üçüncü kez şampiyon olarak bir ilki başarmaktır. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz hentbol ile büyüyorlar”

Okulun hentbol başarısından söz eden Sarpaş, “Biz başarı kazandıkça müdürümüzün de desteği çok fazla oldu. Şu anda iki ve üçüncü sınıflarda 150'ye yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimiz hentbol ile büyüyorlar. Çok fazla öğrencimiz talep ediyor. Biz de onları bir şekilde hentbolla buluşturuyoruz. Bugün Antalya miniklerinde birinci olduk. Umarım bu başarılarımız artarak devam eder” cümlelerine yer verdi.

“Çocuklarımın birçoğunun milli takımda oynayacağını düşünüyorum”

Çalışma şartlarının zorluklarını da anlatan Sertan Sarpaş, “Çalışmalarımızı dışarıda her türlü hava ortamında gerçekleştiriyoruz. Biz çalışma şartlarımızın daha iyi olmasını istiyoruz. Bu çocuklarımız, bizim milli takımımızın geleceğini oluşturuyor. Çocuklarımın bir çoğunun milli takımda oynayacağını düşünüyorum. Bahçe ve betona daha uygun olarak kırılma olmadığı için bidonları kullanıyorum” açıklamasını yaptı.

Deniz Satılmış: "Şartlarımız iyi olsa çok daha iyi şeyler yapabiliriz"

İki yıldır üst üste şampiyon olduklarını belirten yedinci sınıf öğrencisi Deniz Satılmış, "Biz antrenmanlarımızı zor şartlar altında gerçekleştiriyoruz. Burada yaralanmalar olabiliyor. Umarım üçüncü kez şampiyon oluruz. Şartlarımız iyi olsa çok daha iyi şeyler yapabiliriz" diye konuştu.

Mükerrem Ceylan Acar ise, "İki yıldır, şampiyon oluyoruz. Ben milli takımda oynamak istiyorum. Çalışarak bunu başarabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.