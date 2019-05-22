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Bilgisayar kasasına uyuşturucu sakladılar

Manavgat’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bilgisayar kasası içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bilgisayar kasası içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, M.Y. ve K.T. isimli şahısların Sarılar Mahallesi'nde yerli ve yabancı şahıslara uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Ekiplerin düzenledikleri operasyon neticesinde iki şahıs da yakalandı.


Şüphelilerin ikamet adresinde ve iş yerlerinde yapılan aramada bilgisayar kasası içerisine gizlenmiş satışa hazır halde 45 gram eroin uyuşturucu maddesi ve bir adet 7.65 mm tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 6136 SKM suçlarından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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