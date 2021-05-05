Bilgisayar teknikeri, evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde bilgisayar teknikeri olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu. Genç adamın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 350 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bahçe kısmında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre binanın bahçe kısmında hareketsiz bir şekilde yatan Kerem Şen'i (40) görenler durumu 112 ve 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bilgisayar teknikerliği yaptığı öğrenilen Şen'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Genç adamın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.