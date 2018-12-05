Bilim insanları Antalya Kongresi'nde buluşuyor

Antalya'nın fethinin kutlamaları kapsamında II. Uluslararası Antalya Kongresi düzenlenecek. 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek “Antalya'da Türk-İslam Medeniyetleri İzleri” temalı kongreye katkı koymak isteyen bilim insanları 30 Aralık'a kadar bildirilerini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na gönderebilecek.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek II. Uluslararası Antalya Kongresi'nde “Antalya'da Türk-İslam Medeniyetleri İzleri” teması ele alınacak. Kongrede günümüz Antalya'sında Türk-İslam Medeniyeti izlerini gün yüzüne çıkararak, 13. yüzyıldan bugüne elde edilen birikim bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Antropoloji ve Edebiyat alanlarında belirlenen konu başlıkları ve Antalya özelinde hazırlanacak bildirilerin bir araya gelmesi ile önemli bir bilgi birikimi ortaya konacak.

Sosyal Bilimlerde Antalya

Antalya Kongresi'nde elde edilecek bilimsel verilerin Antalya'da kültür ve medeniyet unsurlarını güçlendirerek, bu unsurları gelecek nesillere aktarma hedefine katkı sağlayacak. Bu kapsamda II. Uluslararası Antalya Kongresi'ne katkı sunacak bilim insanları, Şehir ve Medeniyet, Şehir ve Kurumlar, Şehir ve Ekonomi, Şehir - Mimari ve Sanat, Şehir ve Tarih, Şehir ve Edebiyat gibi alanlarda çalışmalar yapacak.

Son başvuru 30 Aralık'ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İlyas Çopur da şehirlerin tanınması, anlatılması, tarihinin ortaya konulması, bugününün değerlendirilmesi, geleceğine yönelik projelerin hazırlanması için bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade ederek, bilim insanlarını Antalya'ya davet etti. Çopur, kongreye katkı koymak isteyen bilim insanlarının 30 Aralık 2018 tarihine kadar bildiri özeti göndermelerini istedi.