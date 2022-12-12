Bilim Merkezi'nden kodlama eğitimi

Antalya Bilim Merkezi'nin Robotik Kodlama Atölyesindeki bilimsel çalışmalara katılan Antalya Bilim Üniversitesi'nin Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerine kodlama eğitimi verildi.

Kepez Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle Antalya'ya kazandırdığı Bilim Merkezi, öğrencilere bilimin kapılarını aralıyor. Öğrencilere yönelik bilimsel çalışmalar kapsamında Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerine de Antalya Bilim Merkezi AR-GE Koordinatörü Yiğithan Mangır tarafından kodlama eğitim verildi. Öğretim Görevlisi Mehmet Ak'ın öncülüğündeki 70 üniversite 1. sınıf öğrencisi için 2 saatlik eğitim programı hazırlayan AR-GE Koordinatörü Mangır, atölye sorumlusu Tansu Küçükgüçlü ile birlikte sunum yaptı.

Öğrencilere bilgisayar donanımları derslerinde gördükleri eğitimin biraz daha ilerisini gösterdiklerini belirten AR-GE Koordinatörü Yigithan Mangır, ‘Kullanılan sensörler nelerdir, potansiyometre ile LDR arasındaki farklar nedir ve analog ve dijital olarak nasıl kod yazılacağını gösterdik. Ayrıca enerji üretimi nasıl olur, enerji üretirken çıkan sorunlar nelerdir gibi konulardan bahsedildi. Bunları anlatıp, kodlarını yazdırdık' diye açıklama yaptı.

Bilim Müzesi'ni gezdiler

Talep eden tüm üniversiteler için bu uygulamanın yapıldığını belirten Mangır, rezervasyon yapılması halinde benzer uygulamalı eğitimleri vereceklerini söyledi. Bu atölye çalışmasının ardından merkez bünyesindeki bilim müzesini gezen üniversiteliler, en fazla uzay ve enerji bölümlerinde zaman harcadı. Gezinin ardından TÜBİTAK'ın bilimsel yayınlarının sunulduğu marketlerdeki ürünleri inceleyen öğrenciler, merkezin diğer hizmetleri hakkında da bilgi aldı.