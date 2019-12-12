Bilimsel toplantıda, yenidoğan ve çocuklar ele alındı

Lara Anadolu Hastanesi'nde düzenlenen bilimsel toplantıda, Preeklampsi-Gebelik ve Myomlar', Yenidoğan Taramaları' ve ‘Anorektal Malformasyonlar' konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Hastane Genel Müdür Doktor Şükür Harmanda başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği (ANTASED) üyeleri ve hastane kadrosu bir araya geldi. Toplantıda, Prof. Dr. Selahattin Kumru, ‘ Preeklampsi-Gebelik ve Myomlar', Prof. Dr. Mustafa Akçakuş, ‘Yenidoğan Taramaları' ve Prof. Dr. Adnan Aslan, ‘Anorektal Malformasyonlar' konulu sunumlarını gerçekleştirdi. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen sunumda; Prof. Dr. Kumru, Prof. Dr. Aslan ve Prof. Dr. Akçakuş, Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyesi ebelerin tüm sorularını cevapladı.