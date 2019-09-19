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"Bilinçli Çiftçi Kazanıyor" eğitim toplantıları başlıyor

Ekim ayı içinde Kumluca’da “Bilinçli Çiftçi Kazanıyor” başlıklı eğitim toplantıları başlıyor.

Ekim ayı içinde Kumluca'da “Bilinçli Çiftçi Kazanıyor” başlıklı eğitim toplantıları başlıyor.


Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce'yi ziyaret eden GÜBRETAŞ Antalya Bölge Müdürü Hasan Altaş, Kumluca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kâmil Akbay, Gübretaş Satış Müdürleri İbrahim Akbayır ve Barış Mıdık, Ekim ayı içinde Kumluca'da “Bilinçli Çiftçi Kazanıyor” başlıklı eğitim toplantıları yapmaya karar verdiklerini belirttiler. Ziyaretin ardından açıklama yapan GÜBRETAŞ Antalya Bölge Müdürü Hasan Altaş, tarım Kredi Kooperatiflerinin iştirakiyle kurulan GÜBRETAŞ, yüzde 100 çiftçi kuruluşu olduğunu, 300 çeşit gübre pazarladıklarını, yılda 2 milyon Ton gübre sattıklarını belirtti.


Hasan Altaş; “Günümüzde, bitkilerin beslenmesi açısından gübre kaçınılmazdır. Gübre doğru ve bilinçli kullanılırsa çok faydalı bir ürün haline gelmektedir. Çiftçilerimizin gübreleme işini doğru ve bilinçli yapmaları için eğitim toplantıları yapacağız. Ekim ayı içinde, Kumluca Ziraat Odası başkanlığı, Kumluca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü ve GÜBRETAŞ Antalya Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa “Bilinçli Üretici Kazanıyor” adı altında eğitim toplantıları yapacağız. Amacımız üreticilerimizin bilinçli üretim yapmak kaydıyla daha çok kazanmasını sağlamaktır” dedi.

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